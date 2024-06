USMIA Esercito Incontra il Sindaco di Pisa

Estensione del trasporto gratuito regionale e locale per il personale in uniforme: USMIA ha proposto che anche l’Esercito e la Marina possano beneficiare del trasporto pubblico gratuito, quale deterrente al crimine e incentivo per il personale militare.

Punteggio incrementale per genitori militari: È stata richiesta la valutazione di un punteggio incrementale per i genitori militari nell’assegnazione di posti negli asili nido, per supportare meglio le famiglie del personale in servizio.