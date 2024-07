4° INCONTRO TECNICO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DEI MILITARI: LE PREMESSE SONO PESSIME

Roma, 4 lug 2024 – Il 3 luglio 2024, si terrà il quarto incontro tecnico per il rinnovo del contratto dei militari, una data che il SIULM ha segnato con preoccupazione sul calendario. Le premesse che ci portano a questo tavolo di confronto sono infatti tutt’altro che rassicuranti.

Sin dall’inizio di queste negoziazioni, il nostro impegno è stato fermo e determinato: garantire ai militari italiani un contratto giusto e dignitoso, che rifletta il loro impegno quotidiano e il ruolo cruciale che svolgono nella difesa e sicurezza del nostro Paese. Tuttavia, ci troviamo di fronte a una situazione estremamente complessa e insoddisfacente.

La Funzione Pubblica ha finora ostacolato in modo significativo il nostro lavoro, nascondendo documenti essenziali che sono necessari per una trattativa trasparente e costruttiva. Questo atteggiamento non solo compromette il processo di negoziazione, ma mina anche la fiducia e la trasparenza che dovrebbero caratterizzare le relazioni tra istituzioni e rappresentanti dei lavoratori.

Inoltre, il Governo ha stanziato risorse irrisorie per il rinnovo contrattuale dei non dirigenti. La cifra messa a disposizione non rispecchia minimamente le aspettative e le necessità dei nostri militari, costringendoci a rivedere al ribasso ogni richiesta legittima per miglioramenti salariali e contrattuali. A queste condizioni, il SIULM non può e non vuole accettare un accordo che non onori adeguatamente il sacrificio e l’impegno dei nostri uomini e donne in divisa.

I militari italiani meritano rispetto e riconoscimento, non solo a parole ma anche attraverso fatti concreti. La scarsità di fondi destinati al contratto dei non dirigenti è un affronto a tutti coloro che ogni giorno garantiscono con professionalità e dedizione la nostra sicurezza. Non è accettabile che, ancora una volta, ci troviamo a dover combattere contro una burocrazia che rallenta il progresso e un Governo che non investe adeguatamente nel futuro del nostro personale.

Come SIULM, continueremo a lottare con tutte le nostre forze per assicurare un contratto che rispetti e valorizzi i militari italiani. Chiediamo con fermezza alla Funzione Pubblica di cessare immediatamente ogni ostacolo e di collaborare in modo trasparente. Allo stesso modo, esortiamo il Governo a rivedere le proprie posizioni e a destinare risorse adeguate per il rinnovo del contratto.

Se queste condizioni non verranno soddisfatte, non esiteremo a intraprendere tutte le azioni necessarie per difendere i diritti dei nostri militari. La loro dedizione merita molto di più di quanto finora proposto. Il SIULM non si fermerà finché non verrà raggiunto un accordo equo e rispettoso.

IL SEGRETARIO NAZIONALE DEL SiULM

Dottor LUIGI TESONE

