USMIA Esercito: EMERGENZA CALDO. MILITARI IN PRIMA LINEA!

Roma, 17 lug 2024 – L’Italia è avvolta da una morsa rovente che in queste ultime settimane ha causato non poche difficoltà anche a molti lavoratori dei vari settori che stanno soffrendo in queste torride giornate di caldo, tanto che in molte realtà si cerca, per quanto possibile, di non impiegare i lavoratori nelle ore più calde. Come USMIA siamo vicini al personale in uniforme che sta disimpegnando il proprio servizio con spiccato senso del dovere e delle istituzioni nonostante la morsa del caldo e l’arsura che attanaglia in particolar modo il personale impegnato nel Servizio di Strade Sicure nelle arroventate città. Personale che benché gravato dal peculiare equipaggiamento garantisce con abnegazione la sicurezza in metropolitane, vaticano, stazioni e centri di accoglienza.

A loro va la nostra riconoscenza come cittadini e, come Organizzazione Sindacale, auspichiamo che presto possano essere posti dei rimedi adeguati contenere l’ondata di calore a cui sono sottoposti i militari affinché si possa disimpegnare il servizio in sicurezza e nelle migliori condizioni possibili.

Roma 17 luglio 2024

La Segreteria Nazionale