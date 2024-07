Un uomo ha minacciato di far scoppiare una bombola di gas a Mercato San Severino, strage evitata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri del Radiomobile. Il plauso di NSC Salerno: “Valorizzare i protagonisti della straordinaria operazione”

Roma, 18 lug 2024 – Strage evitata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Un uomo, in preda a un raptus di rabbia a seguito di un litigio in famiglia, ha minacciato di far scoppiare una bombola di gas in uno stabile di via Fusara, abitato da molte persone anziane e allettate.

L’episodio, avvenuto lunedì 15 luglio, avrebbe potuto sfociare in tragedia ma l’immediato intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia ha evitato il peggio e salvato la vita a molte persone.

“I residenti – spiega la Segreteria Provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri di Salerno – hanno vissuto momenti di terrore fino all’arrivo dei colleghi dell’aliquota Radiomobile agli ordini del Maggiore Carlo Santarpia”.

“I militari – racconta NSC Salerno – hanno raggiunto il luogo criminis e, con estrema prontezza, hanno immediatamente proceduto all’evacuazione, seppur parziale, dell’edificio”.

Dopo avere stabilito un contatto con l’uomo intenzionato a far scoppiare la bombola del gas aperta minacciando anche il suicidio, i carabinieri gli hanno tolto l’accendino che brandiva pericolosamente tra le mani.

“Grazie ai colleghi – sottolinea NSC – che, con senso del dovere e professionalità elevatissimi, hanno scongiurato una strage: la popolazione di Mercato San Severino è molto grata e orgogliosa di loro”.

“Auspichiamo – conclude la Segreteria Provinciale di NSC Salerno – che i carabinieri protagonisti della brillante operazione di servizio siano ringraziati e valorizzati per lo straordinario intervento svolto”.

