USMIA Esercito Espone Preoccupazioni sull’Operazione “Strade Sicure” e Chiede un Equilibrio tra Sicurezza Interna e Addestramento Militare

Roma, 29 lug 2024 – Il Segretario Generale questa mattina ha provveduto ad inviare una lettera al Ministro della Difesa di seguito dettagliato.

Egregio Signor Ministro,

A nome del sindacato USMIA, desidero portare alla Sua attenzione alcune delle nostre preoccupazioni riguardo all’operazione “Strade Sicure” e il suo impatto sulla preparazione e la sicurezza del nostro personale militare. Facendo seguito alla nostra comunicazione del 14 ottobre 2023, riteniamo importante evidenziare la nostra concordanza con le dichiarazioni del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello.

Come evidenziato nella lettera del Segretario Generale Leonardo Nitti del 14 ottobre 2023, la sicurezza del soldato nelle missioni all’estero si basa sull’equipaggiamento e sull’addestramento ricevuto in Patria. Tuttavia, negli ultimi anni, il personale militare ha visto una diminuzione dei periodi di addestramento a causa del coinvolgimento costante in attività come l’operazione “Strade Sicure”.

Questo impiego continuo in mansioni che non rispecchiano pienamente le competenze dei militari ha un impatto negativo sulla loro preparazione, sicurezza e benessere psicologico. Inoltre, la diminuzione delle ore di addestramento porta a una perdita di competenze cruciali nell’uso di armi e mezzi complessi, aumentando il rischio sul lavoro.

L’operazione “Strade Sicure” richiede un impiego significativo che sottrae risorse all’addestramento e al combattimento, creando stress e influisce negativamente sulla salute mentale e fisica dei soldati. Come riportato dall’ANSA il 24 luglio 2024, il Generale Masiello ha sottolineato che il contributo richiesto alla forza armata è considerevole, rischiando di compromettere gli impegni nei vari teatri di crisi internazionali.

Ribadiamo il nostro impegno a collaborare strettamente con il Ministero della Difesa per risolvere queste criticità. Siamo fiduciosi che, sotto la Sua guida, il Ministero riuscirà a trovare un equilibrio tra i compiti di sicurezza interna e la prontezza operativa delle nostre truppe, garantendo che i soldati italiani possano continuare a servire il paese al massimo delle loro capacità.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Cordiali saluti,

Roma 29 luglio 2024

Il Segretario Generale

Leonardo NITTI