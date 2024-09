APPELLO AL MINISTRO DELLA DIFESA: URGE L’APPROVAZIONE DELL’ATTO SENATO 1053. Provvedimenti chiave per il personale militare in attesa di approvazione entro fine anno.

Roma, 24 set 2024 – L’USMIA Interforze ha lanciato un appello al Ministro della Difesa affinché si adoperi per accelerare l’approvazione dell’Atto Senato 1053 e del primo pacchetto di decreti legislativi previsti dalla legge 119/2022.

I provvedimenti, trasmessi dallo Stato Maggiore della Difesa all’Ufficio Legislativo del Ministero lo scorso 4 giugno, rivestono un’importanza cruciale per il personale militare e sono destinati a scadere entro il 31 dicembre 2024.

Tra le misure più attese, spicca il cosiddetto “scivolo a domanda”, che permetterebbe a molti militari l’uscita anticipata dal servizio, abbinata a rilevanti aggiornamenti su concorsi e ordinamenti interni.

Un altro punto nevralgico è l’implementazione del Codice dei contratti pubblici, prevista dalla legge 78/2022, che attende ancora una definizione definitiva.

Nonostante il Ministro della Difesa abbia espresso soddisfazione per i progressi ottenuti, come evidenziato nel comunicato stampa del 16 novembre 2023, USMIA ribadisce l’urgenza di una rapida approvazione. L’iter sembra essersi rallentato presso l’Ufficio Legislativo, rendendo necessario un intervento deciso per evitare ulteriori ritardi.

USMIA propone inoltre che i decreti legislativi vengano abbinati all’Atto Senato 1053, al fine di agevolare il lavoro delle Commissioni competenti e accelerare il processo legislativo. Considerando le scadenze imminenti, si auspica che le Autorità competenti agiscano prontamente, tenendo conto del rilevante impatto che tali provvedimenti avranno sulle carriere e sulle condizioni di lavoro del personale militare.

