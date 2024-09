UN’ALTRA BATTAGLIA VINTA: IL SIULM CONQUISTA IL CONGEDO PARENTALE ALL’80% PER I MILITARI

Roma, 27 set 2024 – È con grande orgoglio che oggi possiamo annunciare a tutti i colleghi che il SiULM Aeronautica ha ottenuto un’importante vittoria: anche i militari potranno finalmente usufruire del congedo parentale retribuito all’80%.

Questa conquista rappresenta un fondamentale passo in avanti per i diritti delle famiglie del personale delle Forze Armate. Il congedo parentale è un diritto che permette di dedicare tempo prezioso alla propria famiglia nei primi anni di vita dei figli, un momento critico e insostituibile per ogni genitore.

La battaglia condotta dal SiULM Aeronautica è stata lunga e impegnativa, ma la determinazione e la costanza nel far valere i diritti dei militari hanno portato a questo importante risultato. Il secondo mese di congedo parentale all’80% è ora una realtà grazie alla perseveranza del sindacato, che ha saputo rappresentare in modo efficace le esigenze del personale in divisa.

Questa vittoria non è solo un traguardo per i militari, ma anche una conferma che il SiULM è al fianco dei suoi iscritti, lottando per migliorare costantemente le loro condizioni di lavoro e di vita. È un successo che vogliamo celebrare insieme a tutti i colleghi, con la consapevolezza che i diritti dei lavoratori delle Forze Armate meritano lo stesso rispetto e la stessa tutela di quelli del resto del mondo del lavoro.

Continuiamo a lottare per garantire un futuro sempre più equo e giusto per tutti noi.

Per ulteriori dettagli sull’azione portata avanti dal SiULM Aeronautica, potete consultare l’articolo completo

https://www.siulm.it/blog/articles/2deg-mese-congedo-parentale-un-nuovo-sviluppo-sorprendente

VIDEO: https://youtu.be/ClXxclMrgnA?si=KUEMdJiE1P1U6DOb

