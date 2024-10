SIULM A SUPPORTO DEI VINCITORI DI M.I.M.

Roma, 8 ott 2024 – Il SiULM desidera informare tutti gli appartenenti all’Aeronautica Militare che Questo Sindacato (SiULM) si sta attivamente interessando della situazione riguardante oltre 120 colleghi dell’Aeronautica Militare, risultati vincitori della Manifestazione d’Interesse alla Movimentazione (M.I.M.), ma che non sono ancora stati trasferiti. Questa situazione, protrattasi da tempo, sta causando significativi disagi personali e familiari per molti di voi, che avevano già pianificato il loro trasferimento.

Il SiULM ha inviato una comunicazione ufficiale al Generale Goretti dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, richiedendo un intervento urgente per sbloccare la situazione e dare priorità a coloro che hanno già ottenuto il parere favorevole per il trasferimento. Inoltre, abbiamo chiesto che vengano previste sostituzioni adeguate con il personale uscente dai vari corsi di formazione.

Qualora foste interessati, il SiULM mette a disposizione la propria consulenza gratuita per assistervi in questa delicata fase. La nostra organizzazione è pronta a supportarvi per garantire che i vostri diritti vengano rispettati e che i trasferimenti avvengano in tempi rapidi, minimizzando i disagi.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento o supporto, non esitate a contattarci. Siamo qui per voi e ci impegniamo a fare tutto il possibile per risolvere questa incresciosa situazione.

Il Sindacato Unitario Lavoratori Militari (SiULM)

