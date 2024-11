CONTINGENTAMENTO: SODDISFAZIONE USMIA MARINA E GUARDIA COSTIERA – IL PARLAMENTO APPROVA MISSIONE INTERNAZIONALE

Roma, 28 ott 2024 – è lieta di constatare che l’opera meritoria volta a dar voce ai gravosi bisogni del personale in mare, espressa in più occasioni, anche con fermezza nei vari incontri avvenuti alla Funzione Pubblica, hanno finalmente portato la giusta ricompensa al personale tutto.

Pertanto, ci riteniamo dunque pienamente soddisfatti per il risultato oggi ottenuto. Questa iniziativa, profusa non solo per migliorare le condizioni economiche dei nostri Marinai ma, anche nello scorgere il forte sentire della consapevolezza di compensare in parte, il loro grande sacrificio, speso nell’Onore di servire anche per lunghissimi mesi in mare lontani dalle proprie amate famiglie ed affetti.

Quale gente di mare che viviamo per esso, riteniamo sia davvero fondamentale questo riconoscimento, fieri, felici ed orgogliosi della nostra continua azione informativa e divulgativa espletata per manifestare tali oggettivi bisogni da troppo, troppo tempo inascoltati.

L’azione di USMIA Marina e Guardia Costiera, infatti, è stata condotta in Funzione pubblica come, nelle piattaforme mediatiche di comunicazione, con incisiva compattezza e fermezza, come per dovere informativo e conoscitivo comprovato dalle dichiarazioni video e documentali allegate, prodotte dallo staff di questa Associazione professionale a carattere sindacale militare, intervenuto nelle fasi contrattuali ancora in essere.

Altresì, per una maggiore azione d’incisivo ascolto delle aspettative del personale non si è sottaciuto per mesi, anche con toni forti ma leali, a rappresentare le esigenze di tutti i Marinai, rivendicando il giusto riconoscimento del Contingentamento per il personale della Marina Militare e Guardia Costiera impiegato in navigazione in teatri operativi internazionali.

L’USMIA M.M. e G.C. si è impegnata e continua a lottare per dare voce a:

– INTRODUZIONE DELLA PREVIDENZA DEDICATA ALLA PENSIONE;

– AUMENTO DELL’INDENNITÀ DI C.F.I. E C.F.G.;

– DEFISCALIZZAZIONE DEGLI STRAORDINARI;

– RICONOSCIMENTO PERSONALE RECON DEL REGGIMENTO SAN MARCO AL MANTENIMENTO BREVETTI DOPO 10 ANNI A SIMILITUDINE DEGLI INCURSORI;

– INDENNITÀ DI PRESENZA NOTTURNA;

– INCREMENTO INDENNITÀ IMMERSIONI OPERATORI SUBACQUEI;

– INCREMENTO INDENNITÀ REPARTI DI VOLO;

– INCREMENTO INDENNITA’ SOCCORITORI MARITTIMI;

– SCATTO DI ASSEGNO FUNZIONALE A +35 E +37 ANNI DI SERVIZIO;

– VALORIZZAZIONE DIRETTIVO MARESCIALLI E GRADI APICALI DEI RUOLI;

– AUMENTO DEI BUONI PASTO;

– AUMENTO SIA IN TERMINI DI ANNI CHE DI IMPORTI DELLA LEGGE 86/2001 (EX LEGGE 100)

– ATTIVITÀ EXTRA PROFESSIONALI

– VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE M.LLI EX 958.

Invitiamo i nostri Marinai ad unirsi sempre in maggior numero ai valori di USMIA Marina e Guardia Costiera perché mirati a far comprendere a tutti che la vita del marinaio, richiede davvero un grandissimo sacrificio non solo per i militari ma anche per le loro famiglie, che meritano tangibili tutele di riconoscimento ed attenzione.

Grazie

IL SEGRETARIO GENERALE USMIA MM E GC

ROBERTO MANGIONE

