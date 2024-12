USAMI – Aeronautica / Contratto Militari: ci sono sindacati che rinunciano a 180€ netti di aumento a favore del CFI?

Roma, 9 dic 2024 – Dal Sindacato Militare USAMI-AERONAUTICA. Che sta succedendo al tavolo negoziale?

Il tavolo negoziale per il rinnovo del contratto Comparto Difesa e Sicurezza si avvia alla conclusione delle trattative, moltissimi gli incontri avvenuti da maggio a dicembre. Tante le proposte discusse durante la contrattazione in Funzione Pubblica.

In tutto ciò, permane poca chiarezza e pare che alcuni sindacati non abbiano compreso la possibilità di ulteriori incrementi, decidendo di rinunciare, almeno per ora, ad un aumento ancora più corposo per i militari, stiamo parlando di ulteriori 80 euro netti mensili derivati dall’aumento del FESI con i fondi delle accessorie (CFI e CFG) che, in aggiunta a quelli già stabiliti di 100 netti a partire dal grado di Aviere Capo, sarebbero diventati 180€ netti.

USAMI Aeronautica, propone un video dove spiega in maniera semplice come si è svolto il tavolo negoziale e taluni meccanismi che si sono innescati durante la contrattazione.

Manca ancora del tempo prima di chiudere la trattativa, semmai, senza ulteriori spostamenti, potrebbe esserci rammarico per aver perso l’occasione per un rinnovo di contratto con cifre decisamente più corpose a tutto vantaggio del personale.

