Dal Sindacato Militare USAMI – Aeronautica / ADDIO AGLI STRAORDINARI E ALLE PENSIONI DEI MILITARI

Roma, 13 dic 2024 – Dal portale web del Sindacato Militare USAMI-AERONAUTICA. DIRITTI FONDAMENTALI SCAMBIATI PER POCHI EURO. IL PEGGIOR CONTRATTO DEGLI ULTIMI 20 ANNI.

Ieri 12 dicembre 2024 è stata fatta “la conta” dei sindacati che intendono firmare il contratto la settimana prossima quando ci sarà l’incontro ufficiale per l’apposizione della firma sull’accordo.

Il Governo e lo Stato Maggiore Difesa hanno abilmente convinto i sindacati (tutti a parte uno) a firmare, utilizzando la “minaccia” di questi due argomenti:

– che la firma è “dovuta” perché il personale sarebbe da troppo tempo in attesa dei soldi

– perché i sindacati che non firmano il contratto, stando all’opinione del Governo, sarebbero esclusi dalla seconda fase negoziale il cosiddetto secondo livello negoziale e quindi dalla definizione del FESI.

E SOTTO QUESTO “RICATTO” LA QUASI TOTALITÀ DELLE SIGLE HANNO ACCETTATO COMPROMESSI INCREDIBILI A DANNO DEL PERSONALE.

Ebbene, cari iscritti, TUTTI, LO RIPETIAMO, TUTTI, HANNO ABBOCCATO ALL’ESCA!!!

Tutti a parte USAMI AERONAUTCA!

Ma c’era davvero tutta questa fretta?

NO ! NESSUNA FRETTA!

La firma è solo una necessità del Governo che vuole mettere la sua bandierina entro l’anno e dire che ha chiuso anche il contratto dei militari, in ogni caso i soldi non arriveranno prima di marzo.

Continuando la trattativa, i colleghi non avrebbero perso nulla, maturando, invece, una misura maggiore di arretrati. D’altra parte se abbiamo sopportato 10 anni di blocco stipendiale, uno o due mesi di attesa non sono assolutamente nulla, se si pensa che avremmo potuto ottenere ben diversi risultati!

Quanto alla mancata partecipazione del secondo livello negoziale, questa è una semplice illusione strumentale! Infatti le norme contrattuali relative al secondo livello sono palesemente contrarie al D.lgs. 195/1995 che disciplina proprio questo ambito negoziale, in ogni caso, per la distorsione con cui è stato scritto il contratto, questo “secondo livello” non si svilupperà nemmeno con un meccanismo negoziale, come sarebbe previsto dal precitato decreto, ma con un sistema consultivo a cui potranno partecipare tutti i sindacati.

SINDACATI BEFFATI O CHE SI SONO FATTI BEFFARE A DANNO DEL PERSONALE?

Come sappiamo la fretta è cattiva consigliera e RITENIAMO CHE QUESTO SIA UNO DEI PEGGIORI CONTRATTI DEGLI ULTIMI VENT’ANNI.

All’ultimo minuto il Governo e gli Stati Maggiori hanno inserito nel contratto una BELLA SORPRESA DI NATALE! Un emendamento che stravolgerà in peggio la gestione degli straordinari dei militari.

Questo l’anticipo del nuovo contratto:

– Aumento netto che non compensa nemmeno un terzo l’inflazione a dispetto dell’abbondante aumento corrisposto dal Governo ai Dirigenti (3.9% contro il 7,91%);

– Completamente ignorata la previdenza complementare, bruciato il futuro pensionistico dei giovani

– Resta il CFG! TUTTI I SINDACATI SI SONO GIOCATI LA FACCIA URLANDO LO SCANDALO DI FRONTE AL PERSONALE, ALLA POLITICA, AI MINISTRI, E SUL TAVOLO NEGOZIALE! COLOSSALE BEFFA PER IL PERSONALE che svolge i servizi armati, il quale continuerà a vedersi mortificare le ore di lavoro che sono invece lautamente e puntualmente pagate alla dirigenza;

– Niente servizi H24, UN’ALTRA COLOSSALE BEFFA DAI SINDACATI CHE URLAVANO ALLO SCANDALO PER IL PASSAGGIO DALLE 24 ALLE 12 ORE DEI SERVIZI DI GUARDIA;

– Assegno per i manutentori voluto e proposto dal nostro sindacato ma scritto erroneamente con una formulazione che alimenta forti e diffusi malcontenti, per non parlare dell’esiguità del valore; L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA SUL PORTALE WEB DI USAMI- AERONAUTICA >>>

