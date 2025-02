GRADUATI, SERGENTI E MARESCIALLI BEFFATI DAL GOVERNO E DAI SINDACOCER

Roma, 27 gen 2025 – Pubblichiamo di seguito un estratto di un articolo ripreso dal Sindacato Militare USAMI-AERONAUTICA.

100 EURO NETTI AI GRADI PIÙ BASSI. TUTTE FROTTOLE!!! Ecco i valori reali netti in busta paga.

Circa 40 Euro netti al PRIMO GRADUATO al SERGENTE e al MARESCIALLO di 3^ Classe

Circa 60 Euro all’Aviere CAPO (sotto trovate la tabella estesa).

Qualcuno avrà ADDIRITTURA UNA PERDITA STIPENDIALE PARI A – 5 EURO

I militari contrattualizzati lo stanno capendo ogni giorno di più, QUESTO CONTRATTO È UN GRANDE INGANNO!

Parole forti? No, semplicemente il risultato dell’analisi e di un approfondito studio svolto dal Comparto Affari Economici-Giuridici di USAMI Aeronautica.

LA VERITÀ STA USCENDO DRAMMATICAMENTE !

Il Governo lo sapeva, ecco perché tutta questa fretta per firmare il contratto e gli “avvertimenti” più volte minacciati dalla parte governativa nel tavolo negoziale, “ …dovete firmare perché i vostri colleghi stanno aspettando da anni il contratto e …. chi non firma non parteciperà al secondo livello negoziale (ergo il FESI).

Ma non c’era nessuna fretta, in realtà ben si poteva firmare il contratto a gennaio o febbraio dopo un’attenta valutazione dei dati economici e… soprattutto… della finanziaria.

D’altra parte abbiamo atteso 10 anni di blocco contrattuale, un mese in più uno in meno…

I SINDACATI FIRMATARI del contratto HANNO ABBOCCATO AD UN AMO SENZA ESCA! L’articolo completo del Sindacato USAMI-AERONAUTICA lo puoi continuare a leggere qui >>>



