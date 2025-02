Proposta F.E.S.I. 2025 (Premio di produzione). E’ gia’ ora di parlarne!

Roma, 5 feb 2025 – I Sindacati: SIM Carabinieri, USIC Carabinieri e USMIA Carabinieri hanno scritto una lettera al Comandante Generale dell’Arma dei Carabiniere, in merito al FESI 2024 da percepire nell’anno 2025.

Segue lettera.

Egregio Comandante, Le scriventi APCSM con i propri iscritti superano abbondantemente il 50% della forza rappresentativa, dato confermato sia dal D.M. Funzione Pubblica del 29.03.2024, pubblicato in G.U. n. 81 del 06.04.2024, attualmente in vigore, sia dalle recenti rilevazioni effettuate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Ciò premesso, in previsione della convocazione del primo tavolo F.E.S.I. e in virtù della maggioranza rappresentativa sancita dall’art. 5 dell’ipotesi di accordo contrattuale per le Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, con riferimento ai commi 4-ter e 4-sexies, riteniamo opportuno sottoporre all’attenzione dell’ill.ma S.V. alcune proposte congiunte che mirano a valorizzare alcune competenze e velocizzare i tempi della trattativa, così da garantire il relativo pagamento entro giugno 2025.

Considerato superato l’attuale impianto del F.E.S.I., esprimiamo la nostra ferma contrarietà al tradizionale schema di distribuzione, che non premia adeguatamente la produttività e non risponde pienamente agli obiettivi dell’istituto. Per tale ragione, riteniamo necessario, nel prossimo tavolo, ridefinire il criterio di attribuzione del F.E.S.I., parametrandolo alla reale produttività anziché al grado rivestito, come sinora avvenuto.

Seguono le nostre proposte:

1) attribuzione dell’emolumento per la presenza in servizio giornaliera, includendo

anche i casi di infortunio sul lavoro con decorso sanitario;

2) quota incrementale per la presenza in servizio, applicabile ai seguenti contesti:

– Stazioni disagiate;

– Stazioni situate a un’altitudine superiore ai 700 metri (esclusi i reparti della

Forestale, per i quali è già prevista un’indennità specifica);

– militari in servizio presso le caserme/addetti alla ricezione del pubblico nelle

Stazioni di terza fascia, che non percepiscono l’indennità oraria al 100%;

– referenti telematici fino a livello di C.do Provinciale;

– comandanti di Stazione, Tenenza e Compagnia, nonché dei responsabili delle

Centrali Operative.

3) istituzione di un’indennità compensativa di comando per le seguenti figure:

– comandante NORM;

– comandante Aliquota Radiomobile;

– comandante Sezione Radiomobile e Sezione Operativa;

– comandante di Squadra Nucleo Radiomobile;

– comandante Nucleo Operativo;

– comandante Nucleo Investigativo e Sezione Nucleo Investigativo;

– comandante Nucleo Informativo;

– comandante Nucleo Comando fino a livello di C.do Provinciale;

– comandante di Squadra presso i Comandi dei Reggimenti e Battaglioni;

– capo Sezione Amministrativa.

4) istituzione delle seguenti indennità specifiche:

– personale impiegato presso i R.I.S. e il R.A.C.I.S.;

– personale in servizio nelle isole minori;

– Negoziatori;

– personale A.P.I. e SOS;

– indennità di polizia giudiziaria per personale Nuclei Investigativi/Operativi e

R.O.S.

Roma, 04.02.2025

Il Segretario Generale Il Segretario Generale Il Segretario Generale

Sim CC Usic Usmia CC

Antonio Serpi Antonio Tarallo Carmine Caforio

