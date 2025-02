VITTORIA DEL SINAM SICILIA. I FREQUENTATORI IN ALBERGO!

Roma, 6 feb 2025 – La Segreteria Regionale del Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M. Sicilia, in data 22/01/2025, ha inviato una nota agli organi di vertice di Forza Armata per segnalare che presso la palazzina alloggi del Centro di Formazione Specialistica VTMIS di Messina, il personale militare corsista non ha accesso all’acqua corrente, che viene razionata a orari, oltre ai già noti problemi della mancanza di riscaldamento.

Grazie all’intervento deciso del sindacato, i corsisti, che da settimane vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie, sono stati finalmente trasferiti in strutture alberghiere.

In data 16/01 scorso avevamo già segnalato una grave criticità legata alla mancanza di riscaldamento presso gli alloggi dei frequentatori, alla quale si somma la mancanza di acqua corrente, che a causa di perdite lungo la rete idrica del comprensorio, viene erogata in determinate fasce orarie.

Le segnalazioni dei militari, che lamentavano la mancanza di riscaldamento, l'erogazione razionata dell’acqua e altre carenze nelle strutture di alloggio, avevano spinto il SI.NA.M. a intervenire con forza presso gli organi competenti.

Per provare ad ottemperare alla problematica in questione hanno dato possibilità di accedere ai servizi igienici di una palazzina adiacente; per quanto apprezzabile, la soluzione genera non pochi disagi ai frequentatori, che oltre alla mancanza di riscaldamento, la sera per poter fruire di acqua corrente devono raggiungere un altro stabile.

Non potevamo tollerare che i nostri colleghi fossero costretti a vivere in condizioni così non adeguate.

Grazie alla nostra determinazione e alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, siamo riusciti a ottenere un risultato concreto e a garantire ai militari le condizioni di vita che meritano.

La situazione presso il VTMIS di Messina era diventata insostenibile:

 Mancanza di riscaldamento: I militari erano costretti a vivere in ambienti freddi e umidi, mettendo a rischio la loro salute.

 Problemi idrici: L'acqua corrente era razionata e spesso non potabile, creando gravi disagi per l'igiene personale.

Di fronte a questa emergenza, il SI.NA.M. ha agito con tempestività e determinazione:

in data 22/01 Il sindacato ha inviato una nota ufficiale agli organi di vertice della Forza Armata, incluso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, denunciando le gravi carenze delle strutture e richiedendo un intervento urgente.

Il Comando Generale, a seguito delle segnalazioni della scrivente O.S., ha provveduto ad autorizzare i frequentatori ad essere alloggiati presso apprestamenti civili, modificando il regime di missione a carico dell’Amministrazione.

Il SI.NA.M. ringrazia il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per la pronta adozione di competenza per eliminare i disagi patiti dal personale militare interessato alla frequenza dei corsi presso Centro di Formazione Specialistica VTMIS di Messina.

“Questa vittoria è il frutto di un impegno collettivo.”

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a risolvere questa situazione e ci impegniamo a continuare a lavorare per il benessere dei nostri militari.

LA SEGRETARIA REGIONALE

SI.NA.M. SICILIA

