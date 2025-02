Treviso, clonano la voce della figlia con l’IA: un’84enne consegna ai truffatori 30mila euro

Roma, 7 feb 2025 – Truffe on-line: massima attenzione soprattutto per le persone piu’ fragili. Bisogna istruire bene soprattutto gli anziani, categoria questa presa piu’ di mira dai truffatori. Poi con l’avvento e l’uso fraudolento dell’intelligenza artificiale in informatica ormai tutto e’ possibile. E ci porteranno anche a non credere piu’ a cio’ che si vede e si sente in video, foto e altro su internet. Non si riuscira’ piu’ neanche a capire se a telefonare e’ la voce del figlio o di un impostore! Bisogna essere pronti a tutto cio’ e sull’informazione crearci dei punti di riferimento su fonti ufficiali conosciute.

Segue breve articolo di giornale ripreso da tgcom24.mediaset.it – I malviventi hanno messo in scena un finto incidente e hanno raggirato l’anziana. Ma i carabinieri sono riusciti a risalire all’uomo che ha orchestrato l’operazione grazie alla denuncia della vittima e ad alcuni video delle telecamere di sorveglianza della zona.

Ha consegnato 30mila euro a uno sconosciuto credendo di darli a sua figlia. Con la truffa della voce clonata dall’Intelligenza artificiale Luciana Gaiotto, un’84enne di Treviso, è stata infatti derubata da una banda di malviventi che hanno inscenato un finto incidente facendo credere all’anziana che la figlia fosse in pericolo.

La donna ha sentito al telefono la voce della figlia che tra le lacrime le diceva: “Mamma, mamma, mio marito ha fatto un incidente”. E non ha esitato a versare quanto chiesto.

