LEGGO.IT: Omicidio Poggi, Garofano, ex comandante del Ris CC, nella bufera: «Mai entrato nella villetta». Ma gli atti lo smentiscono

Roma, 11 apr 2025 – Pubblichiamo di seguito un breve ritaglio di articolo ripreso dal portale leggo.it – «Non sono mai entrato in quella casa, quindi non capisco in che modo la mia presenza possa creare conflitti di interesse».

Con queste parole, l’ex generale Luciano Garofano ha commentato la propria nomina a consulente tecnico della difesa di Andrea Sempio, all’uscita dall’udienza tenutasi mercoledì 9 aprile presso il Tribunale di Pavia.

L’occasione era il conferimento dell’incarico per l’incidente probatorio richiesto dalla procura nelle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi.

IL SERVIZIO COMPLETO CONTINUA SU LEGGO.IT, CLICCA QUI >>>

.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.