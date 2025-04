Migranti, la nave Libra con 40 a bordo in viaggio verso l’Albania. Il trasferimento rientra nel nuovo progetto del Governo Italiano

Roma, 11 apr 2025 – Pubblichiamo di seguito un breve ritaglio di articolo ripreso dal portale tgcom24.mediaset.it.

Gli stranieri sono stati trasferiti dal Cpr di Brindisi a quello di Gjader. Il decreto del 28 marzo consente il trasferimento non più solo dei richiedenti asilo intercettati in mare, ma anche degli irregolari interessati da decreto di espulsione.

È partita dal porto di Brindisi la nave Libra della Marina militare con a bordo 40 migranti destinati a Gjader, il centro di permanenza e rimpatrio allestito in Albania dal governo italiano. Si tratta di cittadini di diversa nazionalità che nei giorni scorsi sono giunti nel Cpr di Brindisi. La decisione è arrivata dopo l’approvazione del decreto del 28 marzo che consente il trasferimento non più solo dei richiedenti asilo intercettati in mare, ma anche degli irregolari cui il questore ha consegnato il decreto di espulsione.

