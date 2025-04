Saltato il cuneo fiscale per i dipendenti pubblici, anche per militare e poliziotti

Roma, 13 apr 2025 – Ritaglio di articolo ripreso da forzearmate.org – I principali quotidiani e media riportano la notizia della mancata applicazione del cuneo fiscale sulle paghe di aprile dovuto ad un errore del software fiscale.

Niente da fare per 3 milioni di dipendenti pubblici: nemmeno nella busta paga di aprile troveranno gli effetti del taglio del cuneo fiscale rivisto dall’ultima legge di Bilancio.

La nota diffusa il 7 aprile da NoiPa, la piattaforma del ministero dell’Economia che gestisce gli stipendi pubblici, per annunciare le novità sulla nuova busta non ne fa menzione. Il mancato accredito per i dipendenti pubblici ammonta a 333,32 euro (ovvero 88,33 euro al mese da inizio anno).

La delusione è parzialmente mitigata da un’altra voce che sarà presente nel cedolino: l’Indennità di vacanza contrattuale, con emissione speciale, inoltre, degli arretrati dell’Indennità di Amministrazione per il personale dei ministeri.

