Improvvisa scomparsa del dirigente di usmia, il C° 2′ cl Np Francesco FRISINA.

Roma, 15 giu 2022 – USMIA. Con enorme tristezza noi tutti, associati di Usmia, abbiamo appreso che è venuto a mancare improvvisamente il C° 2′ cl Np Francesco FRISINA, in servizio a Catania. “Ciccio”, cosi come era chiamato dagli amici più stretti, è stato per noi un membro di spicco nel progetto di associazione sindacale, arrivando a guadagnarsi la nomina dirigenziale e divenendo un punto di riferimento importante per gli associati di Usmia in Sicilia. IL COMUNICATO CONTINUA QUI >>>

Catania, 14 giugno 2022

LA SEGRETERIA GENERALE – USMIA