La Russia ha un nuovo caccia militare (e assomiglia all’F-35)

Roma, 20 lug 2021 – La Russia ha svelato oggi il suo nuovo velivolo militare. Sotto gli occhi del presidente Vladimir Putin, ha debuttato al salone Maks 2021, in scena presso lo Zhukovsky International Airport, a Mosca. Nei gironi scorsi, qualche scatto già circolato sui media specializzati lo aveva mostrato avvolto da un telo nero.

Oggi invece le prime immagini scoperte per la presentazione ufficiale. Come notato dagli esperti, il nuovo velivolo ricorda molto le linee dell’F-35 americano. Nelle intenzioni di Mosca si colloca d’altronde nella stessa categoria: velivolo monomotore di quinta generazione, multi-ruolo, a bassa osservabilità. È molto più leggero del bimotore Su-57, anch’esso di quinta generazione, già in servizio dallo scorso anno presso le forze aeree di Mosca, velivolo pesante multi-ruolo.

