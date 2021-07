Modalità di compilazione e inoltro delle richieste di concessione della Medaglia al merito di lungo comando

Roma, 23 lug 2021 – NUOVA CIRCOLARE DI PERSOMIL DEL 21.7.2021. Ai sensi dell’art. 841 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. 15 maggio 2010, n.90), la Medaglia al merito di lungo comando è conferita agli Ufficiali e ai Sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri, in servizio o in congedo, che hanno raggiunto globalmente nei gradi ricoperti nel corso della carriera, anche in più riprese, i seguenti periodi minimi di comando di Reparto:

a. 20 anni per la medaglia d’oro;

b. 15 anni per la medaglia d’argento;

c. 10 anni per la medaglia di bronzo.

La circolare completa degli allegati la trovi qui >>>

