DISCUSSIONE RINNOVO CONTRATTO LAVORO TRIENNIO 2019/21. L’intervento di Antonello CIAVARELLI, Delegato CO.CE.R. Marina Militare

Roma, 28 lug 20231 – CONTINUANO GLI INCONTRI TRA I COCER E LA FUNZIONE PUBBLICA. Per il Delegato COCER Marina Militare Antonello CIAVARELLI, intervenuto in Funzione Pubblica nell’incontro di ieri 27 luglio 2021, e’ importante rivedere – oltre alla parte economica -, anche la parte normativa del contratto, ormai fermo da oltre un decennio.

CIAVARELLI ricorda inoltre che il Cocer Marina Militare non firmo’ il precedente contratto di lavoro, proprio per la mancata discussione della parte normativa. Poi bisogna rivedere la fallimentare riduzione del personale delle FF.AA., messo in atto con la Legge DI PAOLA, da 190.000 a 150.000 unita’. Oggi rimane difficile trovare personale da mandare sulle navi.

Ma sentiamo dalle sue parole le problematiche che vanno riviste, corrette e concesse.

