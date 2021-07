RIPRISTINARE LO STABILIMENTO MILITARE ESTIVO DI SOTTOMARINA, GESTITO FINO ALL’ALTRO ANNO DALL’A.M..

Roma, 28 lug 2021 – Nelle settimane scorse è rimbalzata agli onori delle cronache la precaria situazione in cui Nelle settimane scorse è rimbalzata agli onori delle cronache la precaria situazione in cui versa lo stabilimento militare di Sottomarina. Situazione che ha creato non poche polemiche tra i vicini gestori dei lidi e preoccupazione da parte di esponenti politici locali.

Sull’argomento è intervenuto a tutela del personale militare la sezione Esercito del COCER, l’organismo di Rappresentanza militare con Delibera 18/2021 preso atto della soppressione dello stabilimento balneare, dell’AERONAUTICA Militare ha chiesto al Sig. Capo di Stato Maggiore dell’Esercito di porre in essere ogni azione atta a valutare il ripristino del citato Organismo di Protezione Sociale (OPS) acquisendone la gestione a favore del personale in servizio ed in congedo residente nel nord est con un impatto positivo sul benessere del personale.

Dai primi riscontri avuti gli uffici preposti dello Stato Maggiore dell’ESERCITO, (Affari Generali) è emerso che al fine di ottenere utili elementi di informazione per una compiuta valutazione di merito, è stato chiesto agli organi competenti per territorio un sopralluogo volto a considerare l’opportunità di acquisirlo.

Un primo passo che consentirebbe il ripristino dello stabilimento militare attraverso la gestione dell’Esercito Italiano.