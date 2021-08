GREEN PASS: SE TI E’ SFUGGITO, ECCO COME FARE PER RECUPERARE IL TUO CERTIFICATO VERDE, OPPURE PER CERTIFICARTI CON TAMPONE, O CERTIFICATO MEDICO.

test antigenico rapido inserito nell’elenco comune europeo : apre una nuova finestra dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l’emissione della Certificazione.