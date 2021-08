USA: Vaccino obbligatorio per tutti soldati americani entro il 15 settembre

Roma, 10 ago 2021 – Vaccino obbligatorio per tutto il personale militare americano entro il 15 settembre.

“Tutti i membri in servizio attivo delle forze armate Usa dovranno essere vaccinati contro il Covid entro metà settembre”. Lo ha confermato il segretario alla Difesa, Lloyd Austin in un memorandum.

Austin ha affermato che se i vaccini dovessero ricevere in anticipo l’approvazione regolare dalla responsabile US Food and Drug Agency, la vaccinazione obbligatoria potrebbe essere offerta prima.

Secondo i dati del Pentagono, oltre un milione di soldati hanno già rivecuto la seconda dose mentre circa 237 mila soldati hanno ricevuto la prima dose.

Il presidente Joe Biden ha immediatamente dichiarato in una dichiarazione che sostiene pienamente le azioni di Austin. “Sostengo pienamente le azioni di Biden. Questi vaccini salveranno vite. Per un po’. Sono sicuri. Funzionano”, ha detto Biden (FONTE>>>>>).



