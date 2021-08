ITAMIL ESERCITO – I NOSTRI TESSERATI POSSESSORI DEL GREEN PASS PRANZERANNO CON I COLLEGHI SPROVVISTI DEL GREEN PASS

Roma, 17 ago 2021 – Il Sindacato Itamil Esercito informa che la maggioranza dei nostri tesserati possessori del Green Pass pranzerà con i colleghi non possessori del Green Pass, rispettando il distanziamento sociale e tutte le misure per prevenire la diffusione del virus.

I nostri tesserati rifiuteranno il sacchetto viveri come alternativa al pasto caldo. Per noi del Sindacato Itamil Esercito lo spirito di Corpo resta un principio indissolubile che non può morire nei rapporti sociali tra i colleghi. L’articolo completo continua qui >>>

