Lo stipendio di un militare – le cifre al lordo

Roma, 17 ago 2021 – Quanto guadagna un militare? Dipende dal ruolo e dal grado che ricopre, in quanto più è in alto nella scala gerarchica, più aumenta il suo compenso.

Solitamente, prima di diventare effettivi bisogna arruolarsi come volontari in ferma prefissata, prima annuale (VFP1) e successivamente quadriennale (VFP4). Durante questi anni, la retribuzione, però, non è molto alta, non si ha diritto né alla tredicesima né a straordinari pagati. Peraltro, lo stipendio viene calcolato in giorni. La situazione cambia quando si acquisisce il grado di primo caporal maggiore, laddove si inizia a percepire un vero e proprio stipendio, con tredicesima, straordinari ed altre indennità riconosciute in busta paga.

Gli stipendi del personale dell’esercito italiano riportati nel presente articolo, fanno riferimento alle tabelle retributive entrate in vigore nel gennaio 2018. Le cifre sono indicate al lordo. Pertanto, per capire in concreto quanto guadagna un militare, bisogna sottrarre dal lordo, la ritenuta assistenziale e previdenziale oltre alla trattenuta fiscale Irpef, tenendo conto dell’aliquota che si applica in base a ciascuna fascia di reddito.

