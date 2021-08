Green pass verso la validità a 12 mesi. UNA BUONA NOTIZIA PER I VACCINATI, MILITARI VACCINATI COMPRESI

Roma, 25 ago 2021 – UN GREEN PASS CHE SARA’ USATO MOLTO A LUNGO, ALLA LUCE ANCHE DI UN PROLUNGAMENTO DELLA SUA VALIDITA’ A 12 MESI? Un green pass “elastico” sia per la durata che cambia continuamente che per le sempre piu’ restrizioni introdotte. Dal 1° settembre non si viaggia piu’ sui treni e sugli autobus a lunga percorrenza, ad esempio. Un problema questo che riguarda anche molti militari non vaccinati, sia per la loro vita privata come tutti gli altri cittadini, che in caserma oggi per la mensa e per le missioni e nel prossimo futuro cosa si sta pensando? Per i no vax e’ una spesa aggiuntiva, sia per sottoporsi frequentemente a tampone e sia per i viaggi, che a lunga percorrenza possono essere fatti solo in autovettura, o come detto con il tampone negativo e a pagamento.

QUESTA CHE SEGUE E’ LA NUOVA NOVITA’ PER I POSSESSORI DEL GREEN PASS A SCADENZA.

Novità in vista sul fronte del Green pass, la cui validità potrebbe essere prorogata a 12 mesi. Venerdì il Cts si riunirà per esaminare la richiesta del ministero della Salute in merito alla possibilità di prorogare la durata del certificato verde che al momento è valido 9 mesi. Tra le ipotesi allo studio, proprio quella di allungarla fino a un anno a partire dalla somministrazione della seconda dose e per i guariti. La modifica potrebbe avvenire in occasione della conversione in Aula alla Camera del decreto del 6 agosto: l’esecutivo potrebbe presentare – secondo fonti di governo – un emendamento per l’estensione del certificato verde. La discussione passerà poi in Senato dove si prevede che si concluda entro metà settembre. (IlSole24Ore.com)