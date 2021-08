DDL 1893. Libertà sindacati militari sempre più lontana. Altro rinvio altri emendamenti.

Roma, 30 ago 2021 – DAL SINDACATO AUTONOMO DEI FINANZIERI. Lo scorso 3 agosto 2021 si è tenuta la 112ª Seduta presso la 4ª Commissione permanente Difesa, per l’esame congiunto, in sede referente, dei Disegni di Legge 1893, 1542 e 1950 riguardanti le norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché la delega al Governo per il coordinamento normativo.

L’esame è stato rinviato dopo che la presidente della Commissione Difesa del Senato PINOTTI ha rammentato che si attende il parere della Commissione bilancio, non solo sugli emendamenti e subemendamenti presentati, ma anche sul testo del provvedimento.

La Presidente ha, anche, ricordato che i Ministeri della difesa, dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione hanno in corso una interlocuzione per chiarire alcuni aspetti e per assicurare la necessaria copertura finanziaria del provvedimento, sia pure piuttosto ridotta.

