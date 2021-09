Green passa a scuola, mazzata del Tar ai docenti ribelli: non vaccinarsi non è un diritto assoluto. PER IL TAR: è corretta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Roma, 2 set 2021 – MONTA LA DISCUSSIONE SULL’OBBLIGO VACCINALE PER GLI STATALI. Meglio vaccinarsi prima che essere invitati a farlo, perche’ prima o poi la porta dell’ufficio non si aprira’ piu’ in automatico, pena la sospensione dal servizio senza stipendio. L’obbligo vaccinale non prevede l’accompagnamento coatto e quindi neanche l’inoculazione del siero con la forza, ma rimane sempre una scelta volontaria che la persona, per ottenere il green pass e continuare a lavorare, deve recarsi al centro vaccinazioni di sua spontanea volonta’, o rimanere a casa a tempo determinato. E’ una scelta, giusta o sbagliata, la pandemia c’e’ e bisogna contribuire alla sua soluzione.



PER IL TAR.

“L’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art.9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente” scrive il giudice del Tribunale amministrativo. L’articolo completo continua qui >>>



.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>