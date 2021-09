Il SINAFI ha costituito Sezioni sindacali Regionali e Interregionali in tutta Italia

Roma, 13 set 2021 – In data 09 settembre u.s. il Consiglio Direttivo Nazionale SINAFI ha designato i referenti e i vice referenti delle strutture regionali e interregionali costituite in tutta l’Italia, con lo scopo di fornire maggiore vicinanza e assistenza ai numerosi iscritti e creare quelle condizioni ambientali e culturali necessarie per implementare questo processo di sindacalizzazione in atto nelle Forze armate e nei corpi di Polizia ad ordinamento militare,

Nelle prossime settimane terremo un evento-dibattito nazionale, di particolare rilievo, a corredo di questo importante e imponente processo di strutturazione, che toccherà i temi del ruolo e delle esigenze delle donne e degli uomini nella gestione della sicurezza e delle emergenze, al quale parteciperanno accademici, dirigenti sindacali e operatori ogni giorno in prima linea. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>



