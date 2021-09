IN ARRIVO L’OBBLIGO GRENN PASS SUL POSTO DI LAVORO? Ora decisive per arrivare domani al probabile obbligo definitivo per lavoratori Pubblico impiego e mondo lavorativo privato.

Roma, 15 set 2021 – GOVERNO, Verso l’estensione dell’obbligo di Green pass per gli statali e privati lavoratori. Una decisione che colpirà circa il 25 per cento dei lavoratori statali ancora da vaccinare, e che non sono pochi: con un colpo solo saranno invitati a vaccinarsi circa 800.000 mila statali, se vorranno continuare a lavorare e non essere sospesi senza stipendio; a meno che non optano per tre tamponi settimanali e a pagamento. Roma, 15 set 2021 – GOVERNO, Verso l’estensione dell’obbligo di Green pass per gli statali e privati lavoratori. Una decisione che colpirà circa il 25 per cento dei lavoratori statali ancora da vaccinare, e che non sono pochi: con un colpo solo saranno invitati a vaccinarsi circa 800.000 mila statali, se vorranno continuare a lavorare e non essere sospesi senza stipendio; a meno che non optano per tre tamponi settimanali e a pagamento. Quindi si capisce il malumore che serpeggia tra i non vaccinati, i quali erano convinti che mai si arrivasse ad un obbligo lavorativo con il passaporto verde. Discorso questo affrontato anche con alcuni colleghi in caserma e che di fronte a questa possibile futura ipotesi negavano che potesse arrivare. Come d’altronde negano molte cose sul covid, mettendosi sulla strada dei no-vax. Sara’ dura per loro farsi iniettare il vaccino. Una decisione questa, che solo un Capo del Governo come DRAGHI poteva prendere, in quanto non e’ un politico, non e’ in lizza per candidarsi in Parlamento, non ha un partito di riferimento, non appartiene a nessuno, e gode pure di una ottima pensione da godersi per il futuro. Questa e’ la sua forza.



IL PROGRAMMA DI GOVERNO DI DOMANI.

E’ la decisione che si attende dalla cabina di regia e nel Consiglio dei ministri che domani 16/9/2021 dovrebbero decidere le nuove norme sul certificato verde.

L’accordo è sostanzialmente raggiunto, malgrado il segretario leghista Matteo Salvini (il quale non possiede i numeri – voti – per non farlo approvare), scettico sull’estensione, continui a chiedere “equilibrio” e pretenda aperture su test salivari e sui tamponi a prezzi calmierati. Ma sia il ministro leghista Giancarlo Giorgetti, sia il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, anche lui esponente di via Bellerio, abbiano sostanzialmente dato il loro via libera.

I tecnici di Palazzo Chigi sono al lavoro per portare la bozza del testo alla cabina di regia guidata dal presidente del Consiglio Mario Draghi e non è ancora chiaro se l’estensione avverrà in due tempi: prima per i dipendenti pubblici, questa settimana, per procedere, la prossima, con il settore privato. Oppure se si deciderà di far scattare subito l’obbligo di certificazione verde per tutti.

I partiti della maggioranza non devono “tradire” la missione del Governo che è anche quella di mettere il Paese al riparo dall’epidemia. Chi lo fa “è una forza politica che prende in giro il suo elettorato, non ha idee chiare, e non fa bene al Paese”. Lo dice, parlando del Green Pass, il leader M5S Giuseppe Conte. Dello stesso avviso anche il ministro del Lavoro Pd Andrea Orlando secondo il quale “sicuramente ci sarà un’estensione dell’utilizzo del Green Pass.

“Il governo è pronto ad accelerare sul green pass, abbiamo intrapreso una strada chiara, il Consiglio dei ministri di domani sarà sicuramente un momento importante. Si va verso l’obbligo del certificato verde non solo per i lavoratori del pubblico impiego ma anche per quelli del settore privato”, ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ai microfoni di Radio Rai.

