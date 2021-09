Brunetta: “Entro ottobre tutti in presenza negli uffici pubblici, seguiremo il ‘modello Scuola’”. E IL CONTRATTO SIGNOR MINISTRO A CHE PUNTO E’?

Roma, 27 set 2021 – SI CONTINUA A PARLARE. MA SEMBRA CHE SIA PIU’ FACILE TOGLIERE E IMPORRE CHE FIRMARE IL NOSTRO CONTRATTO DI LAVORO SCADUTO ORMAI DAL 1.1.2019. Tre anni che il personale attende. Signor Ministro, lo firmiamo questo contratto entro ottobre? Tre anni che il personale attende. Signor Ministro, lo firmiamo questo contratto entro ottobre?

SEGUE NOTIZIA SU LAVORO IN PRESENZA DEL MINISTRO BRUNETTA., DAL PORTALE PA.

“Gli italiani hanno bisogno di una Pubblica amministrazione gentile, cortese ed efficiente, che dia loro risposte. Seguiremo il ‘modello Scuola’: controlli e distanziamenti, tenendo conto delle persone fragili, che non possono vaccinarsi e che devono essere messe in sicurezza.

Dal 15 ottobre tutti in presenza, e poi spetterà alle singole amministrazioni definire l’organizzazione degli uffici. Tutti in presenza, per rispondere al meglio ai bisogni degli italiani”.

