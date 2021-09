Verona: Il comune intitola area verde ai caduti nelle missioni in Afghanistan

Roma, 29 sett 2021 – Il comune di Verona ha intitolato una delle sue aree verdi ai caduti in Afghanistan della ventennale missione Nato, definiti nel corso della cerimonia “Un esempio che rimarrà nel tempo, un seme che porterà frutto”.

L’area verde si trova in Borgo Santa Croce, tra via Mefistofele e via Scarlatti. C’è ora una targa che commemora le vittime italiane, tra le quali i militari veronesi Mario Frasca e Manuel Fiorito. Alla cerimonia erano presenti i loro parenti, così come quelli dei caduti Marco Callegaro di Rovigo e Pierdavide De Cillis di Bari.

Alla cerimonia il sindaco e il generale del Comfoter di Supporto Massimo Scala. Inviata una lettara dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, impossibilitato a partecipare alla cerimonia (FONTE: larena.it).

