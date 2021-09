DIFESA SERVIZI. TuDifesa servizi ha la funzione di reperire fondi integrativi per il finanziamento delle attività del Ministero della Difesa.tti sanno cosa e’?

Roma, 30 set 2021 – Comunicato Ministero della Difesa. Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha voluto rivolgere i suoi auguri alla Società in un video messaggio: “conto di recuperare questa possibilità di incontro con voi in occasione dei festeggiamenti del primo decennale di attività di Difesa Servizi. Sarà l’occasione per ripercorrere la strada che si è fatta in questi anni. Una strada importante, che ha testimoniato la bontà della scelta di creare questa società in House, che si è da subito affermata come uno strumento indispensabile a disposizione delle Forze Armate, in grado di raggiungere obiettivi significativi in termini di riqualificazione e valorizzazione di asset della Difesa. Una grande dose di innovazione unita a una forte concretezza, questa la formula del successo: complimenti alla Governance di Difesa Servizi per i risultati fin qui conseguiti, insieme all’augurio di affrontare le nuove sfide del futuro con la medesima ambizione ha dichiarato annunciando le celebrazioni per il decennale della Società.