ATTIVATA UNA POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA GRATUITA PER IL MILITARI. Comunicato di Francesco GENTILE, Delegato COCER.

Roma, 1 ott 2021 – Da oggi sarà attiva la polizza assicurativa sanitaria gratuita per tutto il personale militare.

Tale iniziativa, fortemente voluta dal Capo del V Reparto Affari Generali dello Stato Maggiore Esercito in sinergia con la Rappresentanza Militare, rientra nel pacchetto della Specificità militare che questa Rappresentanza sta rivendicando ormai da tempo.

L’immenso e faticoso lavoro svolto dai tecnici del settore è la dimostrazione della tenacia e della continuità lavorativa in un settore delicato: quello del benessere del personale.

La Rappresentanza Militare continuerà il suo lavoro rivendicativo teso a garantire al personale anche una tutela legale e in legge di bilancio 2022 si batterà per rifinanziare il fondo utilizzato per la tutela sanitaria attraverso il riconoscimento definitivo della specificità del Comparto Difesa.

Roma, 1 ottobre 2021

Francesco Gentile

Delegato Cocer

