F.E.S.I. / RITARDI NEL PAGAMENTO DELL’INTEGRAZIONE FESI 2020. Il SAP scrive al Ministro

Roma, 6 ott 2021 – ANCHE PER I MILITARI MANCA IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA A SALDO. Come già avvenuto lo scorso anno, anche il FESI relativo all’anno 2020 è destinato ad essere integrato dalle risorse aggiuntive di cui all’articolo 1 comma 441 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di stabilità per l’anno 2019).

Tuttavia per poter procedere al pagamento dell’integrazione del FESI è necessario perfezionare i relativi provvedimenti di assegnazione, ad oggi non ancora emanati.

Pertanto abbiamo scritto al Ministro dell’Interno invitandolo ad interessarsi della questione affinché i colleghi possano ricevere quanto prima l’erogazione dei predetti compensi. LA LETTERA DEL SAP INVIATA AL MINISTRO LA TROVI QUI >>>



.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>