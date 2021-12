SINDACATO ITAMIL ESERCITO: PRESENTAZIONE DEL LIBRO “I GIORNI OSCURI DEL SOLDATO FOTI ”IL 18 DICEMBRE 2021 A NOLA.

Roma, 8 dic 2021 – Per la prima volta nella storia dell’Esercito, il Sindacato Itamil Esercito, in collaborazione con l’associazione culturale “l’Italia s’e’ Desta” pubblicano un libro/quaderno sulla vicenda giudiziaria di un militare.

Tale iniziativa rappresenta il primo di una collana di quaderni che saranno pubblicati dalle predette organizzazioni.

Il libro racconta la vicenda del Soldato Foti in coincidenza al suo mandato di delegato Cocer dal 2015 al 2019 sottoposto a provvedimenti disciplinari, a gravi penalizzazioni nei giudizi espressi dai superiori nella compilazione della documentazione caratteristica. Il suo profilo Facebook è stato sottoposto a continui controlli. Inviato presso strutture sanitarie militari per accertamenti sanitari volti a verificarne l’idoneità sulla base di circolari interne non omogeneamente applicate e prive di alcun fondamento giuridico. Sottoposto a indagini penali con l’accusa di “disobbedienza e diffamazione pluriaggravata” con l’impiego di un centinaio di carabinieri in tutto il territorio nazionale per interrogare gli amici che commentavano i suoi post su Facebook.

Non ultimo, rinviato a giudizio per diffamazione pluriaggravata nei riguardi dei propri superiori e l’intera gerarchia militare per la pubblicazione di una delibera del Cocer Comparto Difesa, “organo collegiale” esattamente la n.42 “ tutela del delegato”.

Sottoposto ad un processo dalla Procura Militare di Napoli e prosciolto con formula piena dal Tribunale Militare della città partenopea.

Chi è il Soldato Girolamo Foti? Una carriera ricca di esperienze operative nei Balcani (Bosnia, Albania,Macedonia, Kossovo) , in Italia con l’operazione Vespri siciliani. Eletto per tre mandati delegato nazionale del Cocer, attualmente Girolamo FOTI è Cofondatore e Segretario Generale del Sindacato Itamil Esercito in prima linea per sostenere i diritti sindacali dei militari, la valorizzazione professionale ed economica dei militari, la lotta al precariato, il riordino delle caserme al Sud, la tutela della salute e del posto di lavoro, la specificità dei militari . Nella stesura del libro hanno fornito il proprio contributo: il già Ministro della Difesa la Dott.Ssa Elisabetta Trenta,la giornalista, criminologa Dott.Ssa Francesca Beneduce, il Generale di Corpo d’Armata in riserva Carmine De Pascale, il Presidente del Sindacato Itamil Esercito Cav. dr. Sandro Frattalemi,il Cav. Dr. Nicola Passarelli (vittima del dovere). Gli spunti conclusivi del libro sono stati scritti dal deputato On. Paolo Russo.

Il libro scorre piacevolmente come una narrazione condotta da Francesco Damasco, dirigente nazionale dell’Associazione culturale l’Italia S’e’ Desta.

All’ interno del libro/quaderno sono stati pubblicati anche tutti gli atti della Procura Militare di Napoli, l’arringa difensiva dell’ imputato Foti, gli Atti parlamentari, articoli di alcune testate nazionali.

Roma 8 dicembre 2021

Il libro/quaderno e’ una pubblicazione senza scopo di lucro e il ricavato delle vendite andra’ in beneficenza.

Il libro potrebbe essere utile a tutti i militari per tutelarsi ad eventuali fatti analoghi.

Per richiedere una copia del libro scrivi a fotigirolamo@gmail.com

Oppure richiedilo via WhatsApp al seguente numero +39 3474618595

Per informazioni

www.itamil.org

www.litaliasedesta.it