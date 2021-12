Poliziotto ammanetta lo spacciatore alla moto e lo costringe a correre con lui – VIDEO

Roma, 9 dic 2021 – È accaduto in Brasile dove un poliziotto si è reso protagonista di un arresto incredibile.

L’uomo aveva infatti identificato uno spacciatore e, una volta bloccato, gli ha come si fa di consueto messo le manette. Il problema è che, essendo in moto, non sapeva come portarlo alla vicina stazione di San Paolo.

È proprio in quel momento che gli è venuta un’idea decisamente inusuale. L’agente lo ha ‘legato’ direttamente sul suo mezzo a due ruote costringendolo a correre proprio accanto a lui fino alla caserma dove è stato poi convalidato l’arresto.

