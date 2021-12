PROVVEDIMENTO FINANZIARIO SICUREZZA/DIFESA – Proroga delle misure per la funzionalita’ delle Forze di polizia. PAGAMENTO STRAORDINARI

Roma, 12 dic 2021 – DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2021, n. 209 “Misure urgenti finanziarie e fiscali. Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2021. Fondi stanziati per il contenimento del contagio da COVID-19, nonche’ dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso. Il Decreto-Legge 10-12.-2021 nr. 209 completo lo puoi prelevare qui >>>



Art. 2

Proroga delle misure per la funzionalita’

delle Forze di polizia

1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonche’ dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso, e’ autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all’impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, e’ autorizzata la spesa complessiva di euro 3.948.105 per l’anno 2021 per il pagamento, anche

in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di piu’ gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 53.051.913 per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 4.