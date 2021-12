‎Where Are U è l’applicazione che ti permette di chiamare il Numero di Emergenza Europeo 112, inviando automaticamente i tuoi dati

Roma, 13 dic 2021 – Where Are U è l’applicazione che ti permette di chiamare il Numero di Emergenza Europeo 112 (dove presente), inviando automaticamente i tuoi dati di localizzazione e le altre informazioni che hai incluso nell’app.

Il Numero di Emergenza Europeo 112 è stato istituito per dare a tutti i cittadini europei un solo numero per le loro richieste: Soccorso Sanitario, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine sono allertati dalla stessa Centrale Operativa che localizza il cittadino che richiede un intervento di emergenza.

Where Are U ti permette di:

– inviare la tua posizione geografica alla Centrale Operativa 112 di competenza, permettendo una precisa localizzazione, per un efficace intervento quando ogni secondo è prezioso;

– salvare i tuoi dati personali, inclusi i tuoi numeri ICE (In Case of Emergency) che potranno essere chiamati per te dalla Centrale Operativa 112 in caso di necessità;

– gestione dell’interfaccia per ipovedenti;

– funzionalità “chiamata silenziosa”, per consentire a chi non può parlare di contattare ugualmente il servizio di emergenza 112 e segnalare un’emergenza;

– selezione del tipo di servizio di emergenza richiesto (Soccorso Sanitario, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine);

– passare da 112 al numero di emergenza del Paese in cui ti trovi (ad es. in U.S.A., l’app chiamerà il 911, invece del 112);

– guida e tutorial a disposizione dal menu dell’app;

– chattare con la Centrale Operativa 112, funzione particolarmente utile per i cittadini non udenti e comunque vitale in ogni situazione in cui non si può parlare.

Novità dal10 nov 2020- Versione 3.5.0

Where Are U offre un maggiore supporto alle persone sorde che in fase di emergenza possono indicare un dettaglio per la motivazione della chiamata.

In più, all’interno dell’app è stata rivisitata la sezione relativa alla Demo, molto utile per provare le funzionalità di base senza possibilità di chiamare effettivamente la Centrale Operativa 112.

E’ stata aggiunta la funzionalità “Condividi” che consente, tramite i social più diffusi, di segnalare l’utilizzo dell’app ai contatti personali.