DIFESA: Comellini (Sindacato dei Militari), “Alla firma del contratto ignorate le norme anticovid

Roma, 24 dic 2021 – Dal Sindacato dei Militari. A prescindere dai contenuti del contratto di lavoro firmato dai delegati del Cocer lo scorso 23 dicembre, che senza alcun dubbio hanno soddisfatto pienamente tutte le richieste dei vertici militari e dei dirigenti e non certamente quelle del personale non contrattualizzato, vogliamo richiamare l’attenzione del premier Draghi e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fortemente impegnati nella lotta contro il Covid, sulle modalità di svolgimento dell’evento e, in particolare, sulle foto che ritraggono i ministri Guerini e Brunetta assieme a numerosi delegati del Cocer senza la mascherina e distanziamento sociale come , invece, prevederebbero le norme anticovid nei luoghi chiusi. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>



