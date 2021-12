Il 92% dei positivi è vaccinato. Il video realizzato dal farmacista diventa virale – VIDEO

Roma, 27 dic 2021 – Un paziente positivo al Covid nonostante tre dosi di vaccino già ricevute. Un altro a sua volta contagiato dal virus nonostante una doppia somministrazione. Altri si sono infettati nonostante la prima inoculazione.

E via così, in una lunga quanto inquientante conta che conferma come gli attuali farmaci anti-Covid non siano affatto garanzia di protezione totale, anzi.

A spiegare la situazione, in un post subito diventato virale via Twitter, è stato un medico della farmacia Calandra di Viareggio, che ha fotografato perfettamente lo stato attuale dell’epidemia in Italia.

Nel video pubblicato sui social si vede il dottore farmacista passare in rassegna tamponi di pazienti positivi che sono già stati segnalati alle autorità sanitarie.

“Buongiorno, la situazione è questa: positivo, tre dosi. Positivo, una dose. Positivo, una dose. Positivo, due dosi…”. Frasi che si ripetono ancora e ancora mentre il medico accumula sulla scrivania sempre più test, tutti con stesso esito nonostante le vaccinazioni ricevute dai diretti interessati. <<<FONTE>>>

