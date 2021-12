Roma, 27 dic 2021 – Un ufficiale dei carabinieri libero dal servizio è rimasto ferito dalla scheggia provocata dall’esplosione di un petardo in una cabina telefonica di Foggia. Il fatto è accaduto in pieno centro.

Al momento della deflagrazione l’ufficiale stava passeggiando in quella zona ed è stato raggiunto da frammenti di vetro.<<<FONTE>>>

