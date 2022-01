Obbligo vaccinale: chi è responsabile in caso di danni ed effetti avversi? Paga lo Stato?

Roma, 7 gen 2022 – Secondo diversi pareri legali in concomitanza con il trattamento sanitario obbligatorio (legale) scatta l’eventuale responsabilità dello Stato per conseguenze sulla salute.

I PARERI DEI LEGALI – Il primo a rispondere è il professor Sabino Cassese, giurista, accademico e presidente emerito della Corte Costituzionale. Sull’ipotesi di obbligo vaccinale spiega che «fa bene il governo a seguire un criterio progressivo, prima il convincimento, poi una certificazione che garantisca quell’interesse della collettività di cui parla la Costituzione, solo come rimedio ultimo un obbligo vaccinale generalizzato per tutti.

Ma di certo le conseguenze avverse della vaccinazione sono sicuramente a carico dello Stato“. Un parere condiviso anche da Giovanni Maria Flick, autorevole giurista, accademico ed ex presidente della Corte costituzionale

Per Cassese, la Costituzione dispone che possono certamente essere introdotti trattamenti sanitari obbligatori, ponendo un solo limite: quello di farlo per legge. Quindi, la prassi richiede un intervento del Parlamento. Inoltre, la Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela la salute, aggiungendo che lo fa sia per tutelare un diritto dell’individuo, sia per assicurare un interesse della collettività.

La conseguenza di queste due disposizioni è molto chiara. Possono essere disposti trattamenti sanitari obbligatori, ma la legge che li dispone deve essere non discriminatoria e proporzionata“

