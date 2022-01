Incidenti stradali: i più cauti sono i militari e le casalinghe

Roma, 12 gen 2022 – Da una indagine di Facile.it emergono dati interessanti sugli incidenti stradali in Emilia-Romagna nel 2021. L’analisi del campione in base all’occupazione professionale dell’assicurato, invece, evidenzia come i pensionati siano risultati essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (3,95%) che farà scattare un aumento dell’RC auto.

A seguire, a pari merito, gli insegnanti e i liberi professionisti (3,11%). Di contro, sono gli appartenenti alle forze armate coloro che, sempre percentualmente, hanno dichiarato nel corso del 2021 meno incidenti (1,35%), seguiti dalle casalinghe.

