Giornale Ufficiale della Difesa nr. 1 del 10 gennaio 2022- GRADUATORIE CONCORSI.

Roma, 13 gen 2022 – Queste graduatorie del concorsi sono stati pubblicati sula Giornale Ufficiale della Difesa.



Decreto dirigenziale 20 dicembre 2021 Nr_0545156 (file .pdf 418 Kb) – Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 57 (cinquantasette) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’Esercito, con riserva di 9 (nove) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di 29 (ventinove) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente, indetto, tra gli altri, con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020.

Decreto dirigenziale 20 dicembre 2021 Nr_0545157 (file .pdf 373 Kb) – Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 30 (trenta) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito, con riserva di 4 (quattro) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di 15 (quindici) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, con riserva di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e con riserva di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente, indetto, tra gli altri, con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020.

Decreto dirigenziale 20 dicembre 2021 Nr_0545158 (file .pdf 369 Kb)- Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 16 (sedici) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e Materiali dell’Esercito, con riserva di 2 (due) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di 8 (otto) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, con riserva di 1 (uno) posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e con riserva di 1 (uno) posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente, indetto, tra gli altri, con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020.

Decreto dirigenziale 20 dicembre 2021 Nr_0545159 (file .pdf 336 Kb)- Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 5 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, indetto, tra gli altri, con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020.