Roma, 15 gen 2022 – L’esercito americano è alle prese con una carenza di reclute e per questo ha messo sul piatto un bonus da 50 mila dollari per chi sceglie la carriera militare.

Chi sceglie di arruolarsi avrà una ferma vincolata per almeno sei anni.

Precedentemente si era offerto agli aspiranti 40 mila dollari. L’Esercito sta cercando di trovare persone per coprire circa 150 settori sia come servizio attivo sia come riserva selezionata. (FONTE).