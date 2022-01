Concorso 66 Allievi Ufficiali Accademia Guardia di Finanza 2022 – Comparti Ordinario e Aeronavale

Roma, 17 gen 2022 – Pubblicato il Bando del Concorso 66 Allievi Ufficiali Accademia Guardia di Finanza 2022, valido per l’ammissione di 66 Allievi Ufficiali del Ruolo Normale – Comparti Ordinario e Aeronavale – all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2022/2023.

a) 58 posti destinati al Comparto Ordinario di cui: • 1 Posto Riservato ai candidati in possesso dell’attestato di Bilinguismo, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore • 1 Posto Riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio

REQUISITI



Possono partecipare tutti i cittadini italiani che abbiano, alla data del 1° gennaio 2022, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo, cioè siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2005, estremi inclusi.

Al Concorso possono partecipare, inoltre, tutti gli ispettori e i sovrintendenti della Guardia di Finanza in servizio che alla data del 1° gennaio 2022, non abbiano superato il ventottesimo anno di età e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1994 e che, inoltre, non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento o, se dichiarati non idonei all’avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio.

Altro requisito fondamentale per partecipare al Concorso è quello di possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma) che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2021/2022.

Tutti gli altri requisiti specifici possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso.