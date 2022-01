Roma, 20 gen 2022 – Dal portale ASPMI – Il Co.Ce.R. Esercito si è espresso in merito all’istituto dell’ausiliaria per il ruolo Graduati, chiedendo all’Autorità affiancata «di farsi promotore verso gli organi preposti al fine di dirimere eventuali dubbi circa l’applicazione» dell’art. 992 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66, in materia di collocamento in ausiliaria per il personale militare che ha raggiunto il limite d’età. L’ARTICOLO PROSEGUE QUI >>>



